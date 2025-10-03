Ponte sulla Sp7 non sicuro, disposta la chiusura, Leonforte isolata, altro colpo per la viabilità

Una vergogna dietro l’altra: di questo si vede parlare a proposito della viabilità nell’Ennese. L’ultimo episodio, che di fatto isola Leonforte e pregiudica fortemente gli spostamenti interni coinvolgendo in particolare Valguarnera e Piazza Armerina, è la chiusura del ponte sulla Provinciale 7/a, quello sopra la linea ferroviaria.

Non ci sono indicazioni sulla riapertura

Vigeva il senso unico alternato ma i tecnici si sono accorti che la struttura non riuscirebbe a reggere il peso dei veicoli, per cui si è deciso di vietare il transito in tutte le direzioni. E non ci sono notizie sulla riapertura del ponte.

Ecco come raggiungere Leonforte dalla A19

La Polizia stradale suggerisce, per chi deve raggiungere Leonforte dall’autostrada A19 in direzione Palermo imboccare lo svincolo di Enna per poi percorrere la la Statale 117 bis sino alla Statale 121 direzione Leonforte.

Invece, per chi proviene da Catania potrà uscire allo svincolo di Agira percorrere la Sp 21 fino al raggiungimento della Statale 121 ad Agira e percorrerla in direzione Leonforte.

Foto tratta da Google maps