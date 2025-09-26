Raffiche di furti di acqua ed energia a Leonforte, primi denunciati dalla polizia

Giro di vite della polizia a Leonforte contro il furto di energia elettrica e di acqua. Come fanno sapere dalla Questura sono stati denunciati “alcuni soggetti”, senza indicare il numero esatto delle persone, responsabili “di manomissioni abusive ai danni delle reti pubbliche di distribuzione di energia elettrica e acqua potabile”.

Le segnalazioni

L’indagine è stata avviata da una segnalazione ricevuta da parte dell’Enel e del gestore idrico, che avevano rilevato anomalie nei consumi e sospetti ammanchi in diverse utenze della zona. Gli approfondimenti investigativi condotti con sopralluoghi nelle abitazioni, hanno permesso di riscontrare l’esistenza di allacci abusivi realizzati attraverso collegamenti irregolari e bypass dei contatori ufficiali.

Le manomissione

In alcuni casi, è emerso che l’energia elettrica era prelevata direttamente dalla rete pubblica, senza alcuna registrazione del consumo e senza contratto attivo. Situazione analoga per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico, con condotte manomesse per alimentare gli immobili in modo illecito. Per i responsabili si è aperto un procedimento penale per furto aggravato