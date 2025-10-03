Torrente Torcicoda e Lago di Pergusa, al via i lavori idraulici per evitare le esondazioni

Sono stati avviati lo scorso mercoledì 1° ottobre i lavori, finanziati dall’autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, relativi agli interventi urgenti di manutenzione e sistemazione idraulica su tre tratti del reticolo idrografico comunale: due sul torrente Torcicoda (Via Longi e Contrada Cannizzaro) e uno sul vallone tributario del Lago di Pergusa.

La consegna

La consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria “Trasporti e Movimenti Terra S.r.l.” è avvenuta alla presenza del Prof. Ing. Gabriele Freni (progettista); Arch. Antonino Canale (Direttore dei lavori); Ing. Roberto Cecchini (Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione); Dott.ssa Agr. Carmelinda Pane (RUP), dott. Vincenzo Bonanno (Responsabile gare e contratti) e dell’ Assessore Comunale alle Politiche ambientali, Parchi e ville; Verde pubblico dott. Giancarlo Vasco.

La pulizia dell’alveo

I lavori svilupperanno le attività di pulizia dell’alveo e scerbamento con rimozione di ceppaie nelle fasce fluviali per ripristinare la capacità di deflusso; completamento delle protezioni spondali in gabbioni in sinistra idraulica sul torrente Torcicoda per la difesa di fabbricati e viabilità (Via Longi e Contrada Cannizzaro).

Evitare le esodazioni

Gli interventi sono mirati a ridurre il rischio di esondazione in occasione di eventi meteorici intensi, a contenere i processi erosivi spondali a tutela di abitazioni (Via Longi) e della strada comunale in Contrada Cannizzaro, e a mantenere la capacità di deflusso naturale nel vallone di Pergusa, in coerenza con le misure di tutela della Riserva Naturale Speciale “Lago di Pergusa”.

“Gli interventi programmati -spiega l’Assessore Vasco – rivestono una grande importanza in generale per la salvaguardia del territorio e, in particolare, perché consentiranno di dare ossigeno al Lago di Pergusa, per la cui sopravvivenza ci stiamo spendendo e continueremo a farlo”. I lavori si completeranno entro 80 giorni.