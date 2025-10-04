Combattenti e reduci, il gaglianese Tirolo nuovo presidente della Federazione provinciale

Il presidente della sezione gaglianese Combattenti e reduci, Cataldo Tirolo, è stato eletto presidente della Federazione provinciale di Enna dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci per il quadriennio 2025-2029.

Voto unanime

L’elezione è stata espressa all’unanimità dai presidenti delle sezioni attive in provincia ed è stata ratificata dal presidente nazionale Antonio Landi. Per la prima volta Gagliano ha un presidente di federazione provinciale e per questo la sede centrale verrà portata a Gagliano. Rinvigorire le sezioni esistenti e favorire la rinascita delle sezioni nei comuni in cui non esistono più è l’intento principale del programma di Tirolo.

“Onorato per questo ruolo”

“Sono profondamente onorato di poter ricoprire questo prestigiosissimo ruolo, al quale sono legato anche per motivi storici e familiari, attraverso le radici che mi uniscono a mio padre e ai miei avi”, dice Tirolo.

L’onore, la patria e la famiglia sono i valori principali dell’associazione, pertanto il neopresidente continua: “È importantissimo coinvolgere le nuove generazioni per entrare a far parte della nostra associazione, perché si prefigge scopi di natura culturale e vuole favorire l’integrazione”.

L’obiettivo di Tirolo è quello di coinvolgere quante più persone possibili e far rinascere le sezioni nei comuni in cui non esistono più. “C’è molto lavoro da fare – ammette – ma solo se si è uniti e se si è in tanti. Ovviamente il nostro pensiero principale va alla memoria dei Caduti”. L’associazione è stata fondata nel 1919 dai reduci della Grande Guerra e oggi, in provincia di Enna, conta 220 soci iscritti nelle sezioni di: Agira, Aidone, Enna, Barrafranca, Cerami, Pietraperzia, Troina e Gagliano Castelferrato.