Giornata della vista, le iniziative a Enna dell’ Unione italiana dei Ciechi ed Ipovedenti

La Giornata Mondiale della Vista ormai da anni, è la consueta campagna di prevenzione della cecità indetta da IAPB Italia (Agenzia Internazionale della Prevenzione della Cecità) ed organizzata da varie sezioni territoriali UICI che si celebra il secondo giovedì di ottobre. Essa ha lo scopo principale di diffondere la cultura della prevenzione e della cura degli occhi nella società, e di prevenire il diffondersi di patologie oculari importanti che potrebbero sfociare nella perdita, totale o parziale della vista.

In tale contesto, la Sezione Territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS di Enna, anche per l’anno 2025, intende organizzare, su indizione della IAPB, l’annuale giornata in parola, prevista per Giovedì 09 ottobre 2025, dalle ore 09:30 alle ore 13.30 ad Enna, nei propri locali ambulatoriali siti in via A. Manzoni, 33 e presso la Piazza Vitt. Emanuele di Enna, secondo il programma di seguito riportato:

ore 9:30- 13:30 presso la P.zza Vittorio Emanuele di Enna, sarà allestito un gazebo IAPB dedicato alla distribuzione di opuscoli informativi sulla prevenzione della cecità Ore 10:00-11:00 conferenza stampa presso i locali sezionali in via A. Manzoni, 33 ore 11:00- 13:00 visite oculistiche di screening, attraverso l’impiego di un’apparecchiatura di retinografia di nuova generazione denominata “Fundus Camera Aurora”, presso i locali ambulatoriali siti in via A. Manzoni, 33, previo prenotazione telefonica: 0935/500917 o 26071 Int. 26 o 35.