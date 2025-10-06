Inaugurata Sposa del Mediterraneo 2025, il Salone del wedding in Fiera del Mediterraneo fino al 12 ottobre

E’ stata inaugurata a Palermo la Sposa del Mediterraneo 2025 e fino a domenica 12 ottobre sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, all’interno del padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo. Il taglio del nastro è stato a cura del presidente di Mediexpo, Massimiliano Mazzara, dell’assessore comunale alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti e della direttrice artistica della manifestazione, Maria Macchiarella.

“Siamo felici di tornare dopo sei anni all’interno della Fiera del Mediterraneo per la undicesima edizione di Sposa del Mediterraneo – spiega Mazzara -. La direttrice artistica ha fatto un lavoro straordinario. Invito tutti i futuri sposi a venire a visitare questa Fiera, tra le più grandi in Sicilia, dove potranno trovare tutto quello che serve per organizzare il loro matrimonio”.

L’assessore Giuliano Forzinetti sottolinea il lavoro straordinario che il Comune sta facendo. “I tanti espositori – dice l’assessore – creano un indotto economico importante per la città di Palermo per recuperare tutti i padiglioni”.

La direttrice artistica, Maria Macchiarella presenta la Sala show dove si terranno sfilate e momenti di intrattenimento: “Presenteremo in passerella le nuove collezioni per le spose e sul palco tanti momenti di spettacolo. I migliori professionisti del settore presenteranno le ultime novità del mondo del wedding”.

La direttrice artistica guiderà, inoltre, imperdibili seminari per gli sposi, svelando i segreti per organizzare un matrimonio davvero perfetto.

Ingresso gratuito tutti i giorni dalle 16 alle 23. Sabato dalle 16 alle 24.

Servizio video con interviste a Massimiliano Mazzara, Giuliano Forzinetti e Maria Macchiarella





Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Sadat, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA