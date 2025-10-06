L’assurdo gesto della 19enne, fidanzato disperato “Abbiamo litigato, volevo portarla a casa”

Avrebbe voluto accompagnarla a casa mentre lei, invece, avrebbe voluto scendere immediatamente dall’auto.

La 19enne in ospedale in gravi condizioni

E’ quanto emerge in una nuova ricostruzione su quanto accaduto venerdì pomeriggio in via Silvia, a Piazza Armerina, nel quartiere Casalotto, quando una 19enne, al culmine di una lite con il fidanzato, si è lanciata dall’auto in corsa ed ora si trova ricoverata in gravi condizioni nell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

I testimoni

Gli agenti del commissariato di polizia hanno sentito alcuni testimoni, tra cui gli operatori del Pronto soccorso intervenuti che l’hanno poi accompagnata al Chiello di Piazza Armerina: la 19enne sembrava stesse bene, a quanto pare avrebbe pure parlato con i soccorritori, poi una scrupolosa dottoressa del Pronto soccorso si è accorta del trauma cranico della giovane, disponendo l’immediato trasferimento a Caltanissetta in elisoccorso.

La disperazione del fidanzato

Se la 19enne riuscirà, come sperano tutti, a cavarsela molto lo dovrà a quel medico. Frattanto, in attesa che la ragazza possa rimettersi e parlare con la polizia, le attenzioni sono puntate sul fidanzato, che non avrebbe mai avuto atteggiamenti violenti, ed i testimoni, nei minuti successivi al drammatico episodio, assicurano che era disperato, con le mani sulla testa, chiedendosi perché avevano litigato.