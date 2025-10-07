E’ il momento di dare una svolta alla messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture

Sabrina Burgarello – Presidente dell’ANCE ennese rilancia il tema dell’infrastrutturazione delle aree interne partendo dall’annunciato avanzo di bilancio della Regione.



“Chiediamo alla Regione, oggi in salute finanziaria, di affrontare con un piglio deciso il tema delle aree interne partendo proprio dalla sicurezza del territorio. Le aree interne delle zone montane sommano i problemi legati allo spopolamento quelli legati al sottodimensionamento delle infrastrutture che sono anche una delle cause per cui molti giovani vanno via. Da anni ANAS e enti locali annunciano interventi su importanti arterie viarie che non si concretizzano mai e nel frattempo, lungo le stesse direttrici, il dissesto del territorio e la mancata manutenzione pluridecennale causano chiusure di strade importanti per la mobilità di imprese e cittadini. L’ultima delle chiusure impedirà l’accesso diretto all’autostrada tramite lo svincolo di mulinello. Una chiusura che è fortemente penalizzante e che non lascia certo presagire tempi rapidi per la sua risoluzione dato che è causata da un ponte che non viene interessato da interventi di manutenzione da tempo immemore e che da quanto ci risulta aveva probabilmente gravi difetti di costruzione sin dalla sua realizzazione ben oltre 60 anni fa.La tanto agognata nord sud, se fosse stata realizzata, avrebbe evitato questo blocco. Oggi chiediamo che sia aperto un tavolo per dare risposte celeri. Diamo atto agli Uffici tecnici della Provincia del lavoro svolto per effettuare le diagnosi che purtroppo hanno portato alla prudenziale chiusura al traffico e reperire un finanziamento tampone, ma auspichiamo che si possa presto trovare soluzioni tampone o attraverso una parziale riapertura o rendendo carrabile, seppur con limiti speciali, la SP 57. Riteniamo sia anche opportuno aprire un confronto con ANAS e col nuovo responsabile in Sicilia – Ing. Nicola Montesano- per verificare la possibilità di anticipare su questo tratto i lavori del nuovo svincolo che ci risultano essere in fase avanzata.”