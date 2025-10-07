Festa del Cannolo a Nicosia: ufficializzate giuria stellare e maestri pasticceri siciliani in sfida dal 10-12 ottobre

“Prima edizione della manifestazione con degustazioni, show cooking e laboratori per celebrare l’eccellenza dolciaria siciliana tra tradizione e innovazione”

La tradizione dolciaria siciliana trova la sua consacrazione nella prima edizione della “Festa del Cannolo”, evento che dal 10 al 12 ottobre 2025 animerà le strade di Nicosia, celebrando uno dei simboli più autentici della pasticceria italiana.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Siciliana e dal Comune di Nicosia, si inserisce nel panorama dei grandi eventi enogastronomici siciliani, confermando la crescente attenzione verso le eccellenze gastronomiche dell’isola.

La competizione tra maestri pasticceri

Il momento clou della manifestazione sarà “La sfida dei cannoli” di sabato 11 ottobre alle ore 17:00, quando otto prestigiose pasticcerie siciliane si confronteranno in una competizione che vedrà la partecipazione di alcuni dei migliori maestri provenienti da tutta l’isola.

Tra i partecipanti confermati figurano l’Antica Pasticceria Don Gino di Bagheria con Adriana Codogno, il Caffè del Corso F.lli Biscari di Santa Cristina Gela con Sergio Biscari, il Caffè Roma 1921 di Enna con Gaetano Di Salvo, il Laboratorio Pasticceria Roberto di Taormina con Roberto Chemi, la Pasticceria Cappello di Palermo con Salvatore Cappello, la Pasticceria Gaetano Scarfia di Caltanissetta con Gaetano Scarfia, la Pasticceria Freni di Messina con Lillo Freni e la Pasticceria Russo di Santa Venerina con Salvo Russo.

Una giuria d’eccellenza

La competizione sarà valutata da una giuria di altissimo profilo presieduta dalla dottoressa Giusi Battaglia, giornalista professionista e volto noto del programma “Giusina in cucina” su Food Network, che durante l’evento presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo libro “La Sicilia dei sapori segreti” domenica 12 alle ore 11:00.

Completano la giuria il maestro Lillo Defraia, pluripremiato pasticcere nisseno, Maestro del Lavoro e Cavaliere della Repubblica, recentemente insignito del premio Honos 2025, il maestro Fabio Potenzano, chef del programma “È sempre mezzogiorno” su Rai1 e titolare del ristorante “Tutti a tavola” di Bagheria, e la dottoressa Clara Minissale, giornalista freelance specializzata in enogastronomia per testate come Identità Golose Web e Made in Sicily Magazine.

L’eccellenza del cannolo nicosiano

Protagonista speciale della manifestazione sarà il cannolo di Nicosia, che parteciperà fuori concorso rappresentando un’autentica eccellenza territoriale. La sua qualità deriva dall’utilizzo di ingredienti genuini e di altissimo livello, tra cui la ricotta di pecora prodotta con latte di animali al pascolo sulle colline e montagne incontaminate del circondario, unita a un’antica ricetta tramandata da generazioni che garantisce una “scorcia” fragrante, sottile e friabile.

Un programma ricco di eventi

La manifestazione si aprirà venerdì 10 ottobre alle 17:30 con l’inaugurazione e un convegno dedicato alla storia del cannolo, seguito alle 19:30 dall’incontro “Radici in viaggio” a cura dell’Ecomuseo Petra D’Asgotto.

Il clou della festa sarà sabato 11 ottobre con “La sfida dei cannoli”: alle ore 17:00 alcuni dei migliori pasticceri siciliani si confronteranno in una competizione che vedrà anche la partecipazione di giovani talenti emergenti. La serata proseguirà con la premiazione (ore 20:00), la sagra dei “rigatoni na’ maidda” a cura del Comitato Nostra Signora dei Raccomandati e lo spettacolo dell’Orchestra Luna Rossa alle 22:00.

Domenica 12 ottobre sarà dedicata al pubblico con “Il giro del cannolo”, una gara di abilità per i visitatori (ore 10:30 e 15:30), e alle ore 11:00 la presentazione in anteprima nazionale del nuovo libro di Giusi Battaglia “La Sicilia dei sapori segreti”. La giornata si chiuderà con il Gruppo Folkloristico Amastra (ore 17:00) e lo spettacolo musicale dei Retroska (ore 21:00).

L’evento rappresenta un’occasione unica per valorizzare la tradizione dolciaria siciliana e per celebrare l’arte dei maestri pasticceri che quotidianamente portano avanti questa eccellenza gastronomica riconosciuta in tutto il mondo.

