Lavori nell’acquedotto, niente acqua a Cerami, disagi a Nicosia e Sperlinga

I lavori per la realizzazione del nuovo acquedotto continuano a creare disagi nell’erogazione idrica nei Comuni ennesi.

Gli interventi nel nuovo acquedotto

Da oggi, disservizi ad Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera, da domani, invece, toccherà stringere i denti ai residenti di Cerami, Nicosia e Sperlinga. Gli interventi, come annunciato da AcquaEnna su comunicazione di Siciliacque, riguarderanno i collegamenti del nuovo tratto di acquedotto realizzato in contrada Spirini, ne territorio di Cerami.

Cosa accadrà nei 3 Comuni

In quest’ultimo Comune, ci sarà la sospensione del servizio a partire dalle 8 del 9 ottobre e per successive 24 ore mentre a Nicosia e Sperlinga ci saranno sempre dalle 8 del 9 ottobre disservizi nell’erogazione dell’acqua fino alle successive 36 ore.