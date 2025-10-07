Rc auto, cresce il premio assicurativo ad Enna
Comunicati Stampa - 07/10/2025
Il premio medio per assicurare un’auto in provincia di Enna ad agosto 2025 è stato pari a 472,20 euro, in aumento, secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it, del 3,4% su base annua. La provincia è risultata essere l’area siciliana con il premio medio più basso.
In Sicilia, invece, l’incremento è stato del 6,2% ed il premio medio di 666,24 euro. Oltre ad essere una delle regioni in cui il premio medio costa di più, la Sicilia ha registrato il quarto incremento annuale più alto d’Italia.
Analizzando i dati a livello provinciale emerge che, in valori assoluti, la provincia siciliana più cara è risultata essere Caltanissetta (734,97 euro, +14%). Al secondo posto si trova Palermo (715,79 euro, +9,9%), seguono Messina (700,59 euro, +7,1%) e Ragusa (680,95 euro, +2%). Continuando a scorrere la graduatoria siciliana si posizionano Catania (672,35 euro, +1%), Siracusa (596,97 euro, +6,7%), Trapani (579,46 euro, +2,1%) ed Agrigento (566,04, +9%). Chiude la classifica Enna (472,20 euro, +3,4%).