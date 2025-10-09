Fermati sulla A19 due carichi con 1200 kg di uva, 4 denunciati per ricettazione e riciclaggio

La Polizia ha denunciato quattro uomini accusati di un ingente furto di uva. Una vicenda risalente al mese scorso quando una pattuglia della Polizia stradale di Catenanuova ha intercettato sulla A19 una Fiat Punto a bordo della quale c’erano 500 kg di uva.

Bloccati dalla Polizia stradale di Catenanuova

I due che erano a bordo della macchina non hanno saputo giustificare la provenienza della merce, per cui sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per ricettazione in concorso. Inoltre, il conducente è stato denunciato a piede libero per guida senza patente poiché revocata. Il carico di uva è stato sequestrato, su disposizione della Procura, per poi essere devoluto all’Istituto Santa Chiara di Catenanuova.

L’altro sequestro

Nel pomeriggio del 30 settembre scorso, intorno alle 14, 30, un’altra pattuglia della Polizia stradale di Catenanuova, ha intercettato all’altezza sempre sulla A19 un’auto, una Volkswagen Polo di colore grigio, anch’essa in sovraccarico. Il veicolo è stato fermato nell’area di servizio “Gelso Bianco Sud”, con il supporto di personale della Polizia stradale di Enna.

Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto nel veicolo circa 700 kg di uva da tavola, stipati nel portabagagli e nell’abitacolo, nascosti sotto un telo verde al fine di eludere il controllo. Alla richiesta di chiarimenti circa la provenienza della merce, i due uomini, già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali legati a reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, non hanno fornito alcuna spiegazione né documentazione contabile a supporto.

Al termine degli accertamenti, i due soggetti sono stati denunciati a piede libero per il reato di ricettazione e riciclaggio mentre il carico di uva è stato sottoposto a sequestro penale e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, immediatamente devoluto in beneficenza alla Caritas Diocesana di Catania.