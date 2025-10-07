A19 e Nord Sud, Ance alla Regione, “metta i soldi per la sicurezza delle Aree interne”

“Chiediamo alla Regione, oggi in salute finanziaria, di affrontare con un piglio deciso il tema delle aree interne partendo proprio dalla sicurezza del territorio”. Lo dice Sabrina Burgarello, presidente dell’Ance di Enna, l’associazione dei costruttori edili, che rilancia il tema della rete infrastrutturale delle aree interne così precarie.

E’ saltato lo svincolo di Mulinello della A19

L’ultimo caso è quello della chiusura di un ponte sulla Provinciale 7 a che di fatto influisce sui collegamenti con la A19.

“L’ultima delle chiusure – dice Burgarello – impedirà l’accesso diretto all’autostrada tramite lo svincolo di Mulinello. Una chiusura che è fortemente penalizzante e che non lascia certo presagire tempi rapidi per la sua risoluzione dato che è causata da un ponte che non viene interessato da interventi di manutenzione da tempo immemore e che da quanto ci risulta aveva probabilmente gravi difetti di costruzione sin dalla sua realizzazione ben oltre 60 anni fa”.

L’eterna Nord Sud

Tra le grandi incompiute c’è la Nord Sud, di cui si discute da anni, e nell’Ennese manca un tratto di 29 km che collegherebbe Nicosia allo svincolo di Mulinello.

“La tanto agognata nord sud, se fosse stata realizzata, avrebbe – dice il presidente di Ance Enna – evitato questo blocco. Oggi chiediamo che sia aperto un tavolo per dare risposte celeri. Diamo atto agli Uffici tecnici della Provincia del lavoro svolto per effettuare le diagnosi che purtroppo hanno portato alla prudenziale chiusura al traffico e reperire un finanziamento tampone, ma auspichiamo che si possa presto trovare soluzioni tampone o attraverso una parziale riapertura o rendendo carrabile, seppur con limiti speciali, la SP 57. Riteniamo sia anche opportuno aprire un confronto con ANAS e col nuovo responsabile in Sicilia – Ing. Nicola Montesano- per verificare la possibilità di anticipare su questo tratto i lavori del nuovo svincolo che ci risultano essere in fase avanzata.”