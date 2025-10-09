Ristrutturazione dello stadio Gaeta, Lantieri, “600 mila euro dalla Regione”

Seicento mila euro per la ristrutturazione dello stadio comunale Gaeta di Enna. Lo annuncia la vicepresidente dell’Ars, Luisa Lantieri, per cui la Regione attraverso l’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ha pubblicato un decreto per sostenere il potenziamento delle infrastrutture sportive nei territori.

I lavori

Il provvedimento prevede finanziamenti per interventi di realizzazione, manutenzione e messa in sicurezza degli impianti sportivi, compresi l’adeguamento alle normative vigenti e la sostituzione di arredi e corredi.

Lantieri, “sport ha un valore sociale”

“Questo risultato testimonia l’attenzione concreta della Regione verso i bisogni del territorio – dichiara l’on. Luisa Lantieri, vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana –. Lo sport è un valore sociale oltre che agonistico: significa benessere, inclusione e opportunità per i giovani. Restituire agli ennesi una struttura moderna e sicura è un passo importante per migliorare la qualità della vita e rafforzare il senso di comunità.”.

I beneficiari dei soldi della Regione

Ecco i comuni a cui sono stati assegnati i finanziamenti:

Acireale – € 25.000,00;

Acquedolci – € 50.000,00

Altofonte – € 45.000,00

Altofonte – € 80.000,00

Caltagirone – € 30.000,00

Caltanissetta – € 25.000,00

Campobello di Licata – € 50.000,00

Campofranco – € 100.000,00

Capaci – € 25.000,00

Cassaro – € 50.000,00

Casteltermini – € 40.000,00

Caltanissetta – € 30.000,00

Enna – € 600.000,00

Grotte – € 100.000,00

Librizzi – € 25.000,00

Marineo – € 150.000,00

Mascali – € 200.000,00

Mazzarino – € 25.000,00

Messina – € 25.000,00

Misterbianco – € 30.000,00

Montedoro – € 30.000,00

Montelepre – € 35.000,00

Novara di Sicilia – € 80.000,00

Catania – € 50.000,00

Petralia Soprana – € 80.000,00

Pollina – € 25.000,00

Racalmuto – € 60.000,00

Ribera – € 2.100.000,00

Salemi – € 80.000,00

San Cataldo – € 40.000,00

Santa Ninfa – € 130.000,00

Sciacca – € 450.000,00

Scicli – € 471.000,00

Torretta – € 200.000,00

Trapani – € 120.000,00

Tripi – € 100.000,00

Valledolmo – € 75.000,00