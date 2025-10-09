Ristrutturazione dello stadio Gaeta, Lantieri, “600 mila euro dalla Regione”
Enna-Cronaca - 09/10/2025
Seicento mila euro per la ristrutturazione dello stadio comunale Gaeta di Enna. Lo annuncia la vicepresidente dell’Ars, Luisa Lantieri, per cui la Regione attraverso l’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ha pubblicato un decreto per sostenere il potenziamento delle infrastrutture sportive nei territori.
I lavori
Il provvedimento prevede finanziamenti per interventi di realizzazione, manutenzione e messa in sicurezza degli impianti sportivi, compresi l’adeguamento alle normative vigenti e la sostituzione di arredi e corredi.
Lantieri, “sport ha un valore sociale”
“Questo risultato testimonia l’attenzione concreta della Regione verso i bisogni del territorio – dichiara l’on. Luisa Lantieri, vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana –. Lo sport è un valore sociale oltre che agonistico: significa benessere, inclusione e opportunità per i giovani. Restituire agli ennesi una struttura moderna e sicura è un passo importante per migliorare la qualità della vita e rafforzare il senso di comunità.”.
I beneficiari dei soldi della Regione
Ecco i comuni a cui sono stati assegnati i finanziamenti:
Acireale – € 25.000,00;
Acquedolci – € 50.000,00
Altofonte – € 45.000,00
Altofonte – € 80.000,00
Caltagirone – € 30.000,00
Caltanissetta – € 25.000,00
Campobello di Licata – € 50.000,00
Campofranco – € 100.000,00
Capaci – € 25.000,00
Cassaro – € 50.000,00
Casteltermini – € 40.000,00
Caltanissetta – € 30.000,00
Enna – € 600.000,00
Grotte – € 100.000,00
Librizzi – € 25.000,00
Marineo – € 150.000,00
Mascali – € 200.000,00
Mazzarino – € 25.000,00
Messina – € 25.000,00
Misterbianco – € 30.000,00
Montedoro – € 30.000,00
Montelepre – € 35.000,00
Novara di Sicilia – € 80.000,00
Catania – € 50.000,00
Acireale – € 25.000,00
Petralia Soprana – € 80.000,00
Pollina – € 25.000,00
Racalmuto – € 60.000,00
Ribera – € 2.100.000,00
Salemi – € 80.000,00
San Cataldo – € 40.000,00
Santa Ninfa – € 130.000,00
Sciacca – € 450.000,00
Scicli – € 471.000,00
Torretta – € 200.000,00
Trapani – € 120.000,00
Tripi – € 100.000,00
Valledolmo – € 75.000,00