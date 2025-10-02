Cantieri di servizio, più soldi per i lavoratori, sì a emendamento di Venezia e Lantieri

E’ stato approvato in Commissione bilancio un emendamento, presentato dai parlamentari regionali dell’Ennese, Fabio Venezia (Pd) e Luisa Lantieri (Forza Italia), che prevede lo stanziamento a regime di 2,5 milioni di euro per i circa 800 lavoratori dei cantieri di servizio delle province di Enna e Caltanissetta. La copertura finanziaria è stata assicurata attraverso le economie di spesa nel relativo capitolo di bilancio.

Il sostegno dei deputati nisseni

“Lo scopo di questa norma è quello di dare più dignità ai lavoratori ex reddito minimo di inserimento che svolgono un ruolo importante negli enti locali utilizzatori” fanno sapere i due parlamentari ennesi, per cui l’emendamento è stato condiviso e sostenuto anche dai deputati all’Ars di Caltanissetta Mancuso, Di Paola e Scuvera.

“I lavoratori – si legge nella nota – dei cantieri di servizio dal primo gennaio 2026 avranno un aumentato delle indennità mensile base di 100 euro per i singoli, di 170 euro per chi ha un familiare a carico e di 220 euro per chi ne ha due. Ogni lavoratore percepirà in media un aumento di 2.500 euro l’anno. Adesso si attende il voto finale in Aula della norma e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale”