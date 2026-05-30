Enna, cerimonia al Castello di Lombardia per gli 80 anni della Repubblica italiana

La città di Enna si prepara a celebrare il 2 giugno, Festa della Repubblica, nel segno di una ricorrenza particolarmente significativa: l’ottantesimo anniversario del Referendum Istituzionale e dell’elezione dell’Assemblea Costituente che nel 1946 segnarono la nascita dell’Italia repubblicana.

Cerimonia al Castello di Lombardia e targa commemorativa in Prefettura

Le celebrazioni prenderanno il via alle 10 nel piazzale antistante il Castello di Lombardia con la tradizionale cerimonia aperta alla cittadinanza. La parte militare dell’evento sarà curata dal Comando provinciale dei Carabinieri e vedrà la partecipazione del Picchetto Interforze, dei Vigili del fuoco, della Croce Rossa, del Corpo Forestale, della Polizia locale di Enna, della Polizia provinciale e delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.

Dopo gli onori al Prefetto, il programma prevede il solenne alzabandiera accompagnato dall’esecuzione dell’Inno nazionale affidata al Corpo Bandistico “Città di Enna”, seguito dalla deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti.

Spazio anche alla riflessione sul significato storico e civile della ricorrenza con gli interventi del professore Salvatore Curreri dell’Università Kore di Enna e dell’imprenditore Michele Rocca.

Le celebrazioni proseguiranno quindi alle 11.30 al Palazzo del Governo, in piazza Garibaldi, dove sarà scoperta una targa commemorativa realizzata in occasione degli ottanta anni dell’Assemblea Costituente e del Referendum Istituzionale. L’iniziativa ricorderà inoltre il centenario dell’istituzione della Provincia di Enna, unendo in un’unica celebrazione alcune delle pagine più significative della storia democratica e istituzionale del territorio.