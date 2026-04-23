Festa del 25 Aprile, cerimonia al Castello di Lombardia

Si terrà venerdì 25 aprile a Enna la cerimonia istituzionale per l’81° anniversario della Liberazione, nel piazzale antistante il Castello di Lombardia, con inizio alle ore 10. L’iniziativa, aperta alla partecipazione della cittadinanza, è organizzata con il coordinamento delle autorità locali e la cura della parte militare affidata al Comando provinciale dei Carabinieri. La manifestazione si aprirà con lo schieramento del picchetto interforze e delle associazioni combattentistiche e d’arma, insieme alla rappresentanza provinciale dell’Anpi.

Il programma

Seguiranno gli onori al prefetto e il solenne alzabandiera, accompagnato dall’esecuzione dell’Inno nazionale a cura del Corpo bandistico “Città di Enna”. Nel corso della cerimonia è prevista la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, in memoria di quanti hanno perso la vita per la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. L’appuntamento rientra nelle celebrazioni nazionali del 25 aprile, data simbolo della fine della dittatura e della rinascita democratica del Paese.

Gli interventi

A concludere la manifestazione sarà un momento di riflessione affidato agli interventi del presidente dell’Università Kore di Enna, Cataldo Salerno, e del vescovo della diocesi di Nicosia, monsignor Giuseppe Schillaci. Ci sarà la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, oltre a rappresentanze del mondo associativo, scolastico e della cittadinanza.