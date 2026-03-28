Castello di Lombardia, il Comune: “Fari rimossi per la manutenzione, lavori su erbacce finiti”

Nessun furto, nessun mistero: i fari recentemente installati al Castello di Lombardia non sono scomparsi per mano di vandali, come avevano temuto alcuni residenti, ma sono stati rimossi su indicazione del Direttore dei lavori.

Cosa dice il Comune

Lo ha chiarito il Comune di Enna in risposta alle segnalazioni arrivate alla nostra redazione, spiegando che i punti luce saranno rispediti alla ditta fornitrice per possibili difetti e che la situazione, seppur visibile a chi frequenta il maniero nelle ore serali, è del tutto temporanea.

Interventi sulle sterpaglie

Gli interventi sul verde, invece, sono già stati completati, assicurano dall’amministrazione comunale.