Rubate le luci al Castello di Lombardia, la fortezza tra furti, erbacce e cedimenti

ll Castello di Lombardia torna sotto i riflettori, ma stavolta le luci, paradossalmente, mancano davvero.

A segnalarlo alla redazione di ViviEnna è un residente, che ha fornito anche foto: alcuni dei punti luce installati con il recente piano di riqualificazione risultano scomparsi. Non danneggiati, non spenti: proprio spariti. Su cosa sia accaduto resta il giallo: vandalismo o rimozioni non autorizzate? Al momento non ci sono risposte.

Tornano le erbacce

Intorno, lo scenario non aiuta. Nelle aree esterne al maniero le erbacce avanzano, visibili anche negli scatti inviati. Un dettaglio che pesa sull’immagine del principale attrattore turistico della città e che racconta una manutenzione a singhiozzo.

La testimonianza

“È davvero un peccato vedere il castello ridotto così. Solo pochi mesi fa sembrava tutto sistemato, ordinato. Adesso invece le luci sono sparite e nessuno sa dire perché. La sera alcune zone sono completamente al buio. E poi le erbacce, ovunque, danno un senso di abbandono. Chi viene da fuori non ha una bella impressione. Possibile che non si riesca a mantenere ciò che è stato fatto? Servirebbe più controllo, più attenzione costante. Il castello è il nostro biglietto da visita. Così non va.”

Caduta di pietre

Come se non bastasse, nelle vicinanze delle mura sono state notate alcune pietre al suolo. Non è chiaro se si siano distaccate dalla struttura, ma l’area è stata delimitata con una transenna provvisoria: un segnale che qualcosa, sul fronte sicurezza, merita attenzione immediata. Luci sparite, verde fuori controllo, transenne: tre indizi che accendono un campanello d’allarme.