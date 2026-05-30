Disinfestazione al Libero consorzio, uffici chiusi nella giornata di lunedì

Uffici chiusi lunedì 1 giugno al Libero Consorzio Comunale di Enna. Lo dispone l’ordinanza n. 3 del 28 maggio firmata dal presidente Piero Capizzi, con la quale è stata stabilita la sospensione delle attività nella sede centrale e nelle sedi distaccate dell’ente.

La bonifica degli uffici

Il provvedimento è stato adottato per consentire l’esecuzione di interventi straordinari di deblattizzazione, derattizzazione e sanificazione da parte della ditta incaricata. Le operazioni, si legge nell’ordinanza, sono finalizzate a prevenire il diffondersi di eventuali focolai infettivi e ad eliminare possibili rischi di natura sanitaria negli ambienti di lavoro.

La chiusura interesserà esclusivamente la giornata di lunedì 1 giugno. Gli uffici del Libero Consorzio riprenderanno regolarmente le attività e l’erogazione dei servizi al pubblico mercoledì 3 giugno, dopo la festività della Festa della Repubblica.