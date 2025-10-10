L’ennese Rizzo vince il premio letterario Città di Trieste

E’ l’ennese Elsa Rizzo la vincitrice del concorso internazionale di scrittura Città di Trieste. Il suo racconto, “Modou al compleanno di Francesca” ha riscosso il consenso della giuria, per cui l’opera si è contraddistinta “per la pregevole precisione linguistica”, inoltre il racconto ha attraversato “più confini, razziali e di genere, senza cadere nella tragedia”.

L’emozione della vincitrice

La scrittrice ha ritirato il premio non nascondendo una certa emozione per il premio, organizzato dalla Consulta Femminile di Trieste, con la collaborazione del Comune di Trieste, giunto alla sua ventunesima edizione. Al premio di quest’anno erano in gara 40 opere ma non c’erano solo autori italiani, infatti all’iniziativa hanno preso parte scrittori di altri paesi europei e della Gran Bretagna.

La presidente della Consulta femminile di Trieste

“Ci aspettavamo testi legati ai confini e alla guerra – riferisce Debora Desio, presidente della Consulta Femminile in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Piccolo – ma molte autrici hanno scelto di parlare di confini umani: tra vita e morte, tra rispetto e prevaricazione, tra isolamento e libertà. È emersa una sensibilità che ci ha sorpresi. Il confine, più che una barriera, è diventato una soglia interiore che definisce il rispetto per l’altro e la capacità di non invaderlo”.