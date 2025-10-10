Ultimo weekend in Fiera del Mediterraneo con la Sposa del Mediterraneo, il Salone aperto fino a domenica 12 ottobre

Ancora un weekend per approfittare delle opportunità della Fiera del Mediterraneo, dedicata ai futuri sposi. La Fiera del wedding, allestita all’interno del padiglione 20, sarà aperta fino a domenica 12 ottobre. Aziende specializzate continuano ad offrire ai futuri sposi una panoramica completa e aggiornata di tutto ciò che serve per il giorno del matrimonio, con una fiera all’insegna dell’eleganza e delle tendenze del momento.

Ancora per tre giorni la Fiera del Mediterraneo sarà un grande salone espositivo dell’arredo, del corredo e dei servizi per gli sposi: abiti da sposa e sposo, da cerimonia, addobbi floreali, trucco, acconciature, wedding planner, sale ricevimento, autonoleggio, bomboniere, partecipazioni, fotografia, video, fedi nuziali, gruppi musicali, noleggio auto, agenzie di viaggio. Continuano i live show musicali e di intrattenimento e le esperienze immersive, nella grande Sala show, con la direzione artistica della wedding planner e designer Maria Macchiarella.

La Sposa del Mediterraneo sarà aperta venerdì dalle 16 alle 23; sabato dalle 16 alle 24; domenica dalle 16 alle 23. Ingresso gratuito.





Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Sadat, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA