I topi entrano in casa, appello al Comune di Enna per la derattizzazione

Non si arrestano le segnalazioni sulla presenza di topi ad Enna. L’ultimo avvistamento è delle ore scorse, come emerge in un video di un abitante in via San Sebastiano che ha scoperto di aver un ospite per nulla gradito nella propria veranda.

L’appello al Comune

Dalle informazioni raccolte da ViviEnna, il Comune di Enna è stato informato, altre segnalazioni sono giunte nei giorni scorsi da parte di residenti di Enna alta ed Enna bassa, a testimonianza di un fenomeno ormai diffuso. Tutti quanti chiedono all’amministrazione comunale di procedere con la disinfestazione e derattizzazione prima che possa esplodere un’emergenza sanitaria.