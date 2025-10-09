I topi in città, nuove segnalazioni degli utenti, “ci sono anche a Enna Bassa”
Enna-Cronaca - 09/10/2025
Le segnalazioni sulla presenza di topi ad Enna si allargano. Dopo la denuncia di una donna, che abita nella parte meridionale di via Roma, ad Enna Alta, alla redazione di ViviEnna, attraverso i canali social, sono arrivati altri avvistamenti.
Le segnalazioni
“Anche a Enna Bassa in via delle Olimpiadi siamo invasi dai topi poi non parliamo di scarafaggi” riferisce un lettore che, chiede all’amministrazione comunale ed al sindaco in particolare di disporre la derattizzazione dell’area. Altri utenti segnalano la presenza dei roditori nella zona di Valverde, in via Canalicchio, in via Toscana, “tra il campetto e la pineta”, ed ancora nell’area vicino all’Università.