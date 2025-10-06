“Aiuto, ci sono i topi”, allarme dei residenti di Enna Alta

“Abbiamo più volte sollecitato il Comune per segnalare la presenza di topi ma ancora non è successo nulla”. A parlare a ViviEnna è una residente, che vive nella zona di via Roma, nella parte più bassa, allarmata per la comparsa dei roditori.

La testimonianza

“E’ orripilante vedere quei topi vicini alle nostre case ma ci sono anche le attività commerciali, per cui mi chiedo se non è il caso di compiere una robusta deratizzazione in modo da porre fine al problema”.

Il caso a Valguarnera

Quella della presenza dei topi non è solo un fenomeno ennese, nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Valguarnera ha deciso di sospendere le lezioni nelle scuole del paese per la deratizzazione che si è anche estesa negli uffici del Comune.