Lutto a Calascibetta, morto don Paolo Grimaudo

Alle prime luci dell’alba di oggi, 11 ottobre, all’età di 97 anni, è morto, accudito dalle suore della Casa di Riposo “Boccone del Povero, in Calascibetta, don Paolo Grimaudo.

Il cordoglio

A piangerlo tutta la comunità xibetana, perchè don Paolo era un sacerdote stimato e amato dai fedeli, capace di scuotere le coscienze delle persone. Don Paolo è stato anche quel prete, che, oltre sessant’anni fa, diede vita alla festa più partecipata in paese, quella dedicata alla Madonna della Catena. Un pellegrinaggio, durante l’ultima domenica di agosto, capace di richiamare migliaia di devoti, ma soprattutto centinaia di giovani, orgogliosi di portare a spalla il fercolo della Vergine.

I funerali si terranno lunedì

Niente banda musicale né giochi pirotecnici a fare da contorno alla festa, ma solamente tanta preghiera. Così voleva don Paolo, che si rivolgeva alla Vergine con l’appellativo “A Beddra Matri da Catina”. Un pellegrinaggio reso emozionante soprattutto da quello scricchiolio delle catene legate alle caviglie dei fedeli, come segno di grande devozione. Di don Paolo si ricordano anche le giornate trascorse a scuola, da docente, con gli alunni, ma soprattutto le omelie, capaci di lasciare il “segno”. Erano un inno a Dio e alla Madonna. La Camera ardente è allestita nella chiesa Maria Santissima della Catena, mentre le esequie saranno celebrate dal vescovo di Caltanissetta, Mario Russotto, lunedì 13 ottobre, alle ore 11,00, nella chiesa Madre.