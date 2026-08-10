Nubifragio a Enna, encomio ad autista Sais che ha salvato 2 donne

Un gesto di solidarietà durante il violento nubifragio che nei giorni scorsi ha colpito Enna. La Direzione della SAIS Autolinee S.p.A. ha conferito un encomio all’autista del servizio urbano Angelo Parisi.

Cosa è accaduto

Nei pressi dell’Università, durante il temporale, Parisi ha notato un’autovettura rimasta in panne. L’autista ha fermato il bus in sicurezza e ha prestato assistenza alle due donne a bordo dell’auto, offrendo loro riparo sull’autobus. Un intervento tempestivo e responsabile, compiuto in una situazione di particolare difficoltà.

La Direzione di SAIS ha sottolineato la prontezza, la sensibilità e il senso di responsabilità dimostrati dal proprio dipendente.

“Un gesto di autentica umanità – sottolinea l’Azienda – che testimonia i valori di solidarietà e attenzione verso la comunità”.

