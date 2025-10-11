Mezzi agricoli ed un escavatore rubati scovati in un deposito clandestino, blitz della polizia

La polizia ha concluso un’indagine su un furto di attrezzature agricole avvenuto nel mese di dicembre a Leonforte.

Individuato un deposito

E’ stato identificato e denunciato l’autore, inoltre gli agenti del commissariato hanno rinvenuto parte degli arnesi all’interno di un capannone, dove era stata temporaneamente custodita e sottoposta a riverniciatura, con l’intento di alterarne le sembianze per renderla difficilmente riconoscibile. L’attrezzatura, non utilizzata durante il periodo invernale, era stata messa da parte in attesa della ripresa dei lavori agricoli, solitamente prevista a partire dal mese di settembre.

E’ stato recuperato un escavatore di notevole valore, risultato essere oggetto di un precedente furto ai danni di un imprenditore edile del territorio di Siracusa.