Sviluppo culturale ed economico, intesa tra Poliorienta, Profumi di Sicilia e Bottega Culturale

La Presidente di ” Poliorienta” Enza Di Gloria, l’ Ambasciatore del Turismo e Presidente dell’Associazione Profumi di Sicilia Rosario Patti, il Presidente della Cooperativa “Bottega Culturale Isola dell’Entroterra Siciliana Antonio Messina si uniscono con un protocollo d’ intesa per sviluppare, affrontare e raggiungere nuove sfide mirata a una crescita prospera che sia inclusiva e ricca di opportunità.

Il ruolo decisivo e la scelta di questa collaborazione è quella di promuovere un modello di sviluppo sociale, culturale ed economico, adottare nuove tecnologie e processi sostenibili per garantire un futuro migliore, una crescita che duri nel tempo. Forte è la visione e l’obiettivo di creare nuove basi e regole per gli investimenti, che dovranno essere affrontati in termini di infrastrutture in vari ambiti, dal principio etico di “corresponsabilità” e sulla ” centralità della persona”.

Tanta volontà nel perseguire gli obiettivi sopra descritti, con una strategia adeguata in tutto il territorio siciliano e una visione d’insieme che conduca al risultato desiderato