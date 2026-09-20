Incidente stradale ad Enna, morto osservatore arbitrale

Si chiamava Andrea Breci, aveva 38 anni ed era originario di Augusta, nel Siracusano. In una strada di Enna, dove la scorsa settimana era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, si è consumato l’epilogo che in tanti temevano. L’uomo era stato ricoverato in ospedale subito dopo il sinistro, con condizioni giudicate fin da subito serie: nelle ultime ore il quadro clinico è peggiorato, fino al decesso. Sulla dinamica dell’incidente le forze dell’ordine locali non hanno ancora fornito informazioni dettagliate, e gli accertamenti sono tuttora in corso.

L’incidente nel territorio ennese

L’incidente si è consumato su una strada ennese, un tratto che ancora una volta torna al centro dell’attenzione per un episodio drammatico. Sulla dinamica esatta non sono ancora arrivate informazioni ufficiali dettagliate: gli inquirenti proseguono gli accertamenti per chiarire cosa sia accaduto in quei momenti

Il cordoglio della comunità

La notizia si è diffusa in fretta sui social, dove in tante e tanti hanno voluto salutare Breci, conosciuto nell’ambiente del calcio come osservatore arbitrale. Tra i primi messaggi, quello di un amico che ha ricordato le partite vissute fianco a fianco. Nei giorni scorsi, quando ancora si sperava in una ripresa, non erano mancati messaggi di incoraggiamento; ora quelle stesse bacheche si sono riempite di saluti. Un cordoglio che ha attraversato anche il territorio ennese, dove la notizia dell’incidente aveva già suscitato apprensione nei giorni scorsi.