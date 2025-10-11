“Trame e Identità” – A Palermo otto spettacoli tra realtà, sogni e fragilità

La stagione teatrale 2025-26 di Panormos Officina Artistica e L’Incanto di Iris porta in scena commedie, drammi e teatro-canzone, interrogandosi sulla complessità umana





Palermo, 10 ottobre 2025 – Un gesto improvviso, una battuta che taglia il silenzio e somiglia a qualcosa che ci portiamo dentro, un’emozione mai espressa che, all’improvviso, qualcuno ci restituisce dal palco. “Trame e Identità”, la rassegna teatrale 2025-26 di Panormos Officina Artistica in collaborazione con L’Incanto di Iris, nasce così, come un mosaico di vite che si intrecciano sul palco, fatte di sogni mancati, famiglie strambe, risate e solitudine.

Otto spettacoli di prosa pensati per creare connessioni tra generi, linguaggi e pubblici diversi. Un percorso che dal 26 ottobre 2025 al 16 maggio 2026 si muoverà tra commedie e drammi, teatro-canzone e favole, portando in scena interpreti d’esperienza, giovani emergenti e cinque prime assolute a Palermo al Teatro Jolly e al Teatro Marcello Puglisi.

Un’attenzione particolare è rivolta anche alla sperimentazione e al rapporto con il pubblico, in un dialogo che non si chiude mai nel formalismo, ma apre alla vitalità della scena e all’immediatezza dell’incontro teatrale. Si apre con la commedia “Tu me io te”, firmata da Andrea Lombardo e Marilina Giordano, e si chiude con “Le Voci che Restano”, spettacolo di teatro-canzone interpretato da Stefania Mulè.

Tra i titoli più intensi, “Il Filo”, pièce in due tempi da “La voce umana” di Jean Cocteau, “Il natale di Harry” di Steven Berkoff e “Scritto apposta per me” di Aldo Nicolaj, diretta e adattata da Salvatore Di Salvo. Il cartellone prevede anche la presenza di Gianluca Iacono, voce storica del doppiaggio italiano, che porterà in scena un monologo dissacrante e ironico, perfettamente in linea con il tema della stagione.

«Lo scopo della nostra rassegna teatrale – spiega Andrea Lombardo di Panormos Officina Artistica – è quello di dare conferma del fatto che a Palermo i grandi progetti si possono realizzare, portandoli avanti con passione, gioco di squadra e divertendosi con serietà. Ognuna delle realtà coinvolte crede fermamente nel potenziale umano e artistico che questa terra offre e che noi sappiamo di possedere. Ci poniamo la missione di tramutare in concretezza quello che solo apparentemente appare come un miraggio».

«La rassegna “Trame e identità” – prosegue Lucia Incarbona dell’associazione L’Incanto di Iris – ha come obiettivo quello di dare allo spettatore una visione ricca ed eterogenea delle opere che andranno in scena. Dalla commedia al dramma, diversi generi sono protagonisti nel mosaico della scelta attuata».





Il programma:

26 ottobre 2025 – ore 18.00 – Teatro Puglisi

“Tu me io te” di Andrea Lombardo e Marilina Giordano

Una commedia brillante che gioca con l’identità e lo scambio di ruoli: un padre e un figlio si ritrovano costretti a vivere l’uno la vita dell’altro per colpa di un Fato annoiato e dispettoso.





14 novembre 2025 – ore 20.30 – Teatro Puglisi

“A volte ritornano” di Vittorio Barbera

Il ritorno a Palermo di un giovane artista innesca una serie di equivoci e scontri generazionali, tra misteri familiari e relazioni interrotte.





19 dicembre 2025 – ore 20.30 – Teatro Jolly

“Tu me io te 2” di A. Lombardo e M. Giordano

Torna l’universo surreale di “Tu me io te”, ma stavolta il Fato riceve la visita di Kaos. Nuove dinamiche, nuovi personaggi e nuove identità da decifrare in una commedia che mescola mito, ironia e vita quotidiana.





31 gennaio 2026 – ore 18.00 – Teatro Jolly

“La principessa Iris” di Lucia Incarbona

In un regno dove uomini e animali comunicano, la giovane Iris sogna l’avventura e la libertà. Una favola moderna che parla di sogni, ribellione e destino con un tocco di magia.





21 febbraio 2026 – ore 20.30 – Teatro Puglisi

“Il filo” – Pièce in due tempi da Cocteau, Berkoff e Nicolaj

Regia di Salvatore Di Salvo – Produzione TeatrAnima

Un trittico intenso sulle solitudini contemporanee e le fragilità dell’animo umano.





13 marzo 2026 – ore 20.30 – Teatro Jolly

“Vegeta è morto e l’ho ucciso io” di e con Gianluca Iacono

Un monologo autoironico firmato da Gianluca Iacono, celebre doppiatore italiano. Tra anime, ricordi e risate, uno spettacolo che unisce il teatro alla cultura pop, parlando (seriamente) della vita attraverso il linguaggio del divertimento.





18 aprile 2026 – ore 20.30 – Teatro Jolly

“Certi Obblighi… Donna Mimma” di Lucia Incarbona

Due novelle pirandelliane si fondono per dar vita a un dramma che riflette sulle convenzioni sociali e le scelte imposte. Donna Mimma e Quaqueo sono due anime resistenti, costrette a confrontarsi con un mondo che li esclude e li schiaccia.





16 maggio 2026 – ore 20.30 – Teatro Jolly

“Le Voci che Restano” di e con Stefania Mulè

Rita Atria, Stefania Noce e Rosa Balistreri rivivono in uno spettacolo di teatro civile e musica dal vivo. Un rito collettivo che intreccia memoria, coraggio e identità siciliane.





Tutti gli spettacoli andranno in scena in una sola data e in un unico orario, per sottolineare il carattere irripetibile dell’esperienza teatrale.

La campagna abbonamenti prende ufficialmente il via lunedì 6 ottobre e termina entro e non oltre il debutto della rassegna, previsto per domenica 26 ottobre 2025. Il costo dell’abbonamento è di 79 euro (intero) e 59 euro (ridotto), mentre il biglietto per singolo spettacolo ha un costo di 15 euro (escluso lo show di Gianluca Iacono). È attiva una promozione al 50% riservata esclusivamente alle prime 30 tessere, valida solo online tramite link di pagamento, disponibile su richiesta come indicato nella comunicazione ufficiale sui canali social di Panormos Officina Artistica. Per gli spettacoli in programma al Teatro Jolly, sarà inoltre possibile acquistare i singoli biglietti anche presso la biglietteria fisica e sul sito ufficiale del teatro.

Parallelamente alla rassegna, Panormos proseguirà la propria attività formativa con corsi annuali e percorsi laboratoriali dedicati a bambini, ragazzi e adulti. I saggi finali, che non rientrano nella rassegna ma ne condividono lo spirito, si terranno sabato 9 e 30 maggio alle 20.30, domenica 10 e 31 maggio alle 18.00.

Per informazioni è possibile contattare su WhatsApp i numeri 091 8545217 e 091 7465443 oppure visitare il sito web del centro polivalente, oppure la pagina Facebook e il profilo Instagram di Panormos Officina Artistica.





Luogo: Teatro Jolly e Teatro Marcello Puglisi, PALERMO, PALERMO, SICILIA