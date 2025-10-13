Rifiuti a Enna Bassa, Pd ripulisce via Umbria, “ora tocca al Comune”
Enna-Cronaca - 13/10/2025
Un tratto di Enna Bassa sommerso dai rifiuti. Lo denunciano, in un video, gli esponenti del Pd e dei Giovani democratici che lamentano le condizioni precarie in via Umbria, coperta da spazzatura “abbandonata da anni” assicurano i Dem.
L’appello al Comune
“Avremmo potuto limitarci a presentare un’interrogazione – dice Marco Greco, segretario regionale dei Gd e consigliere comunale del Pd di Enna – invece abbiamo deciso di fare la nostra parte, nel nostro piccolo, adesso tocca a chi amministra la città”.
Infine, Pd e Gd chiedono al Comune di Enna “ interventi concreti per rendere le periferie davvero vivibili e degne di una città universitaria”