Girava ubriaco con l’auto a Enna Bassa, denunciato, 4 giovani con droga fermati ad Agira

Girava a Enna Bassa a bordo di un’auto solo che era ubriaco. Il conducente, che zigzagava in pieno traffico, ha rischiato di scatenare un incidente e di travolgere i pedoni ma è stato bloccato poco dopo dai carabinieri. E’ stato sottoposto ad un test e si è scoperto che aveva un tasso alcolemico tre volte superiore rispetto a quanto previsto dalla legge. All’uomo, che è stato denunciato per guida in stato di ubriachezza, è stata tolta la patente e la sua auto affidata ad un’altra persona.

La droga in auto

Ad Agira, in prossimità del “Sicilia Outlet Village”, i carabinieri hanno fermato un’auto con a bordo quattro giovani, i quali sono statu trovati in possesso di sostanze stupefacenti di diversa natura, destinata al consumo personale.

Giovane in possesso di un coltello

I ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura ed al conducente del mezzo è stata ritirata anche la patente di guida, come previsto dalla normativa in questi casi. Infine una pattuglia della Stazione di Agira, durante un posto di controllo, ha denunciato un diciannovenne, trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 22 cm, occultato nella tasca laterale del sedile del veicolo che guidava.