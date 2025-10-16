Domani a San Giovanni La Punta (CT) possibili disservizi nel porta a porta

A causa dello sciopero nazionale del personale addetto, la raccolta differenziata di carta, cartone e vetro potrebbe non essere espletata. Ecco le modalità per l’eventuale recupero del ritiro.

Si informa che venerdì 17 ottobre, a causa dello sciopero nazionale di categoria del personale addetto alla raccolta, si potrebbero verificare disservizi nella raccolta differenziata dei rifiuti previsti, ossia carta, cartone e vetro, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

Pertanto, qualora il ritiro dei sacchetti non venisse effettuato entro le ore 12, invitiamo gli utenti a ritirarli e riesporli nella prima giornata utile di raccolta, secondo queste modalità:

– sabato 18 ottobre, ritiro carta e cartone (zona centro)

– lunedì 20 ottobre, ritiro carta e cartone (zona Trappeto)

– mercoledì 22 ottobre, ritiro vetro (zona centro)

– venerdì 24 ottobre, ritiro vetro (zona Trappeto)

In queste giornate sarà possibile esporre tali rifiuti insieme alla frazione ordinaria prevista per il giorno stesso (organico: 18, 20 e 22 ottobre – carta, cartone e vetro: 24 ottobre).

Nella giornata di venerdì 17 ottobre saranno comunque garantiti i servizi essenziali di raccolta, tra cui:

-il ritiro presso strutture sanitarie e pubbliche sensibili e centri commerciali;

-i servizi di pulizia, spazzamento e raccolta nelle aree centrali e nelle strade principali.



