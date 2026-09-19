Festa dell’Unità ad Enna: dibattiti, politica e musica a Pergusa

Dal 25 al 27 settembre il Parco Proserpina di Pergusa ospiterà la Festa dell’Unità, promossa dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici di Enna. Tre giornate di dibattiti, incontri, musica e momenti di socialità che avranno al centro il futuro della città e alcune delle principali questioni legate alla Sicilia.

Il programma di venerdì

La manifestazione si aprirà venerdì 25 settembre alle 18. Alle 19 è in programma “Enna, orizzonti e sviluppi”, confronto dedicato alle prospettive della città, con le conclusioni del senatore Vladimiro Crisafulli.

La serata sarà accompagnata dalla musica di Mario Incudine.

Ambiente, lavoro e giovani

Sabato 26 settembre il programma proseguirà con tre appuntamenti.

Alle 11 “Enna in transizione” affronterà i cambiamenti ambientali e urbani. Alle 17 “Territorio, lavoro e futuro” sarà dedicato ai temi dello sviluppo, dell’occupazione e delle aree interne.

Alle 19.30 spazio invece a “Dove nasci conta”, incontro promosso dai Giovani Democratici e dedicato alle disuguaglianze territoriali e alle opportunità per i giovani.

Per la serata è prevista la musica degli Shakalab.

Il confronto su Sicilia ed Europa

Domenica 27 settembre alle 11 si parlerà di “Paesaggi di comunità”, appuntamento dedicato alla qualità dei luoghi.

Alle 16 il confronto si allargherà alla dimensione regionale ed europea con “Sicilia ed Europa”, le cui conclusioni saranno affidate all’onorevole Stefano Bonaccini.

Alle 18 è previsto il “Dialogo con i cittadini”, spazio dedicato a domande e proposte del pubblico. La chiusura politica della manifestazione è fissata alle 19.

In programma anche lo spettacolo “Ragazzi dell’ennesimo talento”.

Il messaggio degli organizzatori

«Abbiamo costruito una Festa che parte da Enna e dalle questioni concrete che riguardano il suo futuro. In un tempo in cui tanta politica si consuma sui social, scegliamo l’opposto: tre giorni tra le persone, per discutere faccia a faccia della città e del suo futuro».

Il programma sarà affiancato ogni sera da musica e spettacoli. Nell’area della manifestazione saranno inoltre presenti uno spazio food e gli stand.