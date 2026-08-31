Enna, giovani Erasmus in bici alla scoperta del Lago di Pergusa

Giovani provenienti da Italia, Spagna, Serbia e Bulgaria hanno visitato il Lago di Pergusa in bicicletta nell’ambito del progetto Erasmus+ “FEST-IN – Living Roots, Digital Future”. L’iniziativa, coordinata anche dall’Associazione Folklorica Kòre Città di Enna, si è svolta dal 24 al 30 agosto coinvolgendo circa 40 partecipanti tra giovani e accompagnatori, di età compresa tra 17 e 21 anni.

In bici con Cicli Solidali

L’escursione è stata realizzata con le biciclette di “Cicli Solidali”, progetto sostenuto da Fondazione CON IL SUD e dedicato alla mobilità sostenibile e ai servizi di prossimità nei territori di Enna, Caltanissetta e comuni limitrofi. I ragazzi hanno raggiunto domenica mattina Pergusa accompagnati da una guida, conoscendo il lago e il territorio del Geopark.

“Abbiamo accolto con piacere la possibilità di mettere le biciclette a disposizione dei ragazzi”, ha detto Giuseppe Maria Amato di Legambiente, partner di Cicli Solidali. L’esperienza ha permesso ai partecipanti di associare la mobilità sostenibile alla conoscenza diretta del territorio.

Il confronto tra culture

Per Giuseppe Restivo, presidente dell’Associazione Kòre, FEST-IN nasce dalla volontà di mettere a confronto giovani di Paesi diversi sul valore delle tradizioni e sulle possibilità offerte dal digitale per conservarle e raccontarle alle nuove generazioni. Durante la settimana i partecipanti hanno lavorato su parole, tradizioni e affinità culturali, visitando e fotografando Enna.

“Attraverso il confronto e la relazione tra i popoli si comprende quanto le nostre culture, pur diverse, possano dialogare tra loro”, ha spiegato Restivo.

Nuove amicizie e territorio

Positivo anche il bilancio di Danica, componente della delegazione bulgara, che ha parlato di una “esperienza straordinaria” e delle nuove amicizie nate tra i partecipanti.

L’escursione a Pergusa ha unito così gli obiettivi del progetto Erasmus con quelli di Cicli Solidali, utilizzando la mobilità sostenibile come strumento per conoscere e raccontare il territorio ennese ai giovani cittadini europei.