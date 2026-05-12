Geopark Week 2026: il Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark presenta un ricco calendario di eventi

In occasione della European Geoparks Week 2026, il Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark promuove un articolato programma di iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio geologico, ambientale e culturale del territorio, attraverso attività pensate per coinvolgere scuole, famiglie, cittadini e visitatori di tutte le età.

La Geopark Week rappresenta un’importante occasione per rafforzare il legame tra comunità e territorio, promuovendo i valori della sostenibilità, della conoscenza e della partecipazione attiva attraverso esperienze educative, escursioni, laboratori e momenti divulgativi.

Il calendario prenderà il via con attività di birdwatching e visite guidate presso il Lago di Pergusa, organizzate in collaborazione con il CEA Von Humboldt di Legambiente Erei, e proseguirà con numerosi incontri educativi rivolti agli studenti dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis”, protagonisti di laboratori di esplorazione ambientale, disegno collettivo del paesaggio e del gioco educativo “Imparare GEOcando”, ideato dal Rocca di Cerere Geopark per approfondire geologia locale, geositi, sostenibilità ed evoluzione del paesaggio in modo dinamico e partecipativo.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla scoperta della biodiversità del bacino pergusino, con giornate di gioco, trekking e osservazione naturalistica presso la riserva del Lago di Pergusa, luogo simbolo del patrimonio ambientale del Geopark.

Tra gli appuntamenti rivolti alle famiglie, il laboratorio di ceramica per bambini “Dalla Terra alle Mani”, a cura di Alessandra Mazza, offrirà ai più piccoli un’esperienza creativa e manuale capace di trasformare la terra in espressione artistica.

Il programma si arricchirà inoltre di eventi dedicati all’incontro tra scienza, storia e tecnologia, come “Tra mito e scienza – Cozzo Matrice vista dal cielo” e “Floristella dall’alto”, percorsi divulgativi con passeggiate geologiche e dimostrazioni con droni, guidati da esperti del settore, per raccontare il territorio attraverso nuove prospettive.

A concludere il calendario sarà l’escursione geo-archeologica a Monte Altesina, un trekking turistico, guidato da Gianluca Rosso e Giuseppe Labisi, che unirà paesaggio, archeologia e conoscenza del territorio in un’esperienza immersiva.

Con questo ampio programma, il Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark conferma il proprio impegno nella promozione di una cultura della sostenibilità e della consapevolezza territoriale, proponendosi come laboratorio vivo di educazione, tutela ambientale e innovazione.

La Geopark Week 2026 si conferma così come un momento di condivisione e crescita collettiva, capace di raccontare il territorio attraverso la scienza, la natura, la memoria e il coinvolgimento delle nuove generazioni.