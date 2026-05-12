“Salotti di Design”: Abitare inaugura un ciclo di incontri culturali dedicati a design, città e rigenerazione urbana

Venerdì 8 maggio, alle ore 18, nello showroom Abitare di via Antonino Caruso s.n. a Catania, prenderà il via “Salotti di Design”, una serie di incontri culturali dal vivo promossa da Abitare e pensata come spazio di dialogo tra design, architettura, innovazione, componente artistica e responsabilità sociale.

Il primo appuntamento sarà dedicato al rapporto tra progetto, identità urbana e futuro della città di Catania. Un salotto aperto al pubblico in cui il design viene inteso in senso ampio: non soltanto come arredo o forma estetica, ma come linguaggio, visione e strumento per immaginare nuovi modi di vivere e interpretare gli spazi.

Durante l’incontro sarà presentato “Abitare in Verde”, il contest di rigenerazione urbana promosso da Abitare con il patrocinio del Comune di Catania. Il progetto nasce come invito rivolto a creativi, architetti, designer, professionisti, studi associati, accademici e gruppi di lavoro, chiamati a proporre una nuova visione per alcuni luoghi significativi della città.

Il contest intende stimolare idee e proposte capaci di rileggere lo spazio pubblico attraverso una sensibilità contemporanea, in equilibrio tra identità urbana, memoria, sostenibilità, accessibilità, innovazione e qualità progettuale.

Ospite dell’incontro sarà Matteo Pennisi, autore del volume “Renovatio forma urbis”, pubblicato da LetteraVentidue, che porterà una riflessione su Catania, sulla sua forma urbana e sulla sua stratificazione storica e progettuale.

La serata vedrà inoltre la presenza di Georgia Costanzo, pittrice e illustratrice catanese, presentata dalla galleria d’arte cittadina KōArt Unconventional Place. Le sue opere accompagneranno l’evento introducendo una dimensione più intima e simbolica, legata alla figura, alla femminilità, all’immagine e alla ricerca del bello.

“Salotti di Design” nasce dall’idea che ogni trasformazione urbana, prima ancora di diventare progetto, inizi da una conversazione. Un’occasione per riunire professionisti, creativi, cittadini e realtà culturali attorno a una domanda comune: come possiamo immaginare, insieme, la Catania di domani?

L’incontro sarà accompagnato da una selezione di vini firmata Tenute Moganazzi, Rix e Marabino.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico su prenotazione.