MediEdil a Palermo, inaugurato il Salone dell’edilizia e del design – stand e seminari fino a domenica

E’ stata inaugurata l’ottava edizione di MediEdil alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Il Salone dedicato ai professionisti del settore delle costruzioni civili e industriali e del design, rimarrà aperto fino a domenica 10 maggio con ingresso gratuito. Più di cento standisti, provenienti da ogni parte di Italia e anche da Paesi esteri, come il Marocco e il Giappone, si confrontano con le aziende e gli imprenditori siciliani.

A tagliare il nastro e a dare il via alla manifestazione sono stati l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, l’assessore comunale alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti e il presidente di Mediexpo, che ha organizzato l’evento, Massimiliano Mazzara.

“Grande organizzazione e grande qualità. Un momento importante che permette di crescere di rafforzare il sistema di competitività delle nostre aziende e creare relazioni commerciali – ha detto Tamajo -. Noi Regione Siciliana abbiamo supportato questo evento che cresce sempre di più e stimola la ricerca di innovazione delle aziende siciliane”. Nel corso della visita, Tamajo ha incontrato alcuni imprenditori del settore, ascoltando le loro proposte.

Pannelli solari, porte, infissi, ditte edili, vasche idromassaggio, ma anche arredi e pezzi unici di design. Questo e tanto altro all’interno di MediEdil 2026.

Il Salone si pone come occasione di confronto tra piccole, medie e grandi imprese e tra professionisti quali ingegneri, architetti, geometri, geologi, tecnici, imprese edili, su temi legati alla ristrutturazione, riqualificazione energetica, recupero e adeguamento sismico degli edifici. Un’unica grande vetrina, organizzata da Mediexpo, con tutte le novità e le innovazioni del settore. All’interno di MedieEdil si tengono convegni, seminari, workshop e matchmaking con aziende nazionali ed estere.

“La Fiera è un settore cruciale per l’economia della nostra città – ha affermato l’assessore Forzinetti -. Mette in connessione gli operatori del settore ai quali guardiano con grande attenzione per lo sviluppo economico di Palermo”.

Massimiliano Mazzara di Mediexpo ha sottolineato l’aspetto internazionale dell’evento. “Abbiamo delegazioni provenienti da Dubai, dal Marocco e dal Giappone – ha detto -. Iniziative come queste servono a creare lavoro e connessioni tra le aziende”.

Intervista video a Edy Tamajo, Giuliano Forzinetti e Massimiliano Mazzara





Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Sadat, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA