Il 27 Settembre scorso, al Nissorino Rosario Patti , presso la sala dei Normanni dell’ Astoria Palace di Palermo, è stato conferito il “titolo ad honorem” di AMBASCIATORE DEL TURISMO dal CSTM Accademia degli Studi Turistici e Manageriali, con il patrocinio della regione Siciliana , della provincia regionale di Palermo e del comune di Palermo

Tra i 12 ambasciatori provenienti da tutta Italia, a cui è stato attributo il titolo, c’era orgogliosamente anche lui.

Rosario Patti, classe 1981, laureato in Economia del turismo con laurea triennale e Specialistica, masterizzato in valorizzazione e gestioni dei siti culturali, Docente di Accoglienza turistica, economia del turismo e marketing del turismo, guida turistica, direttore tecnico di agenzia di viaggi ed accompagnatore turistico, Presidente dell’associazione profumi di Sicilia che in modo esemplare promuove e pubblicizza la Sicilia ed in particolare i borghi dell’entroterra e le sue tradizioni materiali ed immateriali, nonché dello staff del Presidente del CSTM, BORGOLOGO, e scrittore del turismo referente Iftaj per la provincia di Enna.Vice presidente regionale Modavi Sicilia e volontario croce rossa Italiana, da sempre si è distinto in questo settore apportando valore e Mark up con le proprie attività.

Così rosario patti, ambasciatore del turismo:”questo riconoscimento arriva dopo anni di sacrifici sempre e solo nella direzione del turismo che implica sicuramente un certo servizio ed una adeguata preparazione. Ringrazio il Presidente del Cstm professor Giuseppe Riticella e tutti i membri del direttivo per il aver caldeggiato il conferimento di questo titolo ad honorem alla mia persona, sarò sempre un lavoratore indefesso a vantaggio e a supporto di questo comparto.





Luogo: Sala dei normanni Astoria palace hotel , SICILIA