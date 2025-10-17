C’è Posto per te, Sviluppo Lavoro Italia presenta a Palermo campagna itinerante per incontro tra domanda e offerta

Il 21 ottobre si terrà la conferenza stampa di presentazione di “C’è Posto per te” a Palermo.

“C’è Posto per Te”, la campagna itinerante promossa da Sviluppo Lavoro Italia per favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro approda in Sicilia. Saranno due le tappe siciliane dell’intervento di politica attiva del lavoro che porta le occasioni di lavoro direttamente nelle piazze italiane, con un’attenzione particolare a giovani e donne, spesso “distanti” dal mercato del lavoro, ma anche ai disoccupati di lunga durata.

La conferenza stampa di apertura della giornata di colloqui e workshop è in programma, alle ore 11.00 del 21 ottobre a piazza Verdi a Palermo e vedrà gli interventi di: Paola Nicastro, Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia, Nuccia Albano, Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Regione Siciliana e di Fabrizio Ferrandelli, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Palermo.

Il truck itinerante di “C’è Posto per Te” porterà il suo carico di occasioni di lavoro il 21 e 22 ottobre a Palermo a Piazza Verdi. Le “piazze del lavoro” di “C’è Posto per te” sono organizzate con postazioni per i colloqui e sale dove si svolgeranno corsi di orientamento al lavoro, workshop tematici e colloqui di lavoro con le aziende del territorio.