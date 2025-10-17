Folla ai funerali del 19enne morto in casa, stracolma la chiesa di Montesalvo

Folla ai funerali del 19enne di Enna trovato senza vita nella sua abitazione, ad Enna Alta. Il rito funebre si è tenuto nella chiesa di Montesalvo, gremita di persone, tra cui parenti ed amici per tributare l’ultimo saluto al giovane, scomparso in modo tragico, la cui morte ha scosso l’intera comunità. Nel corso dell’omelia, il sacerdote ha provato a confortare i familiari, distrutti e provati per quanto accaduto due giorni fa.