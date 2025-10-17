Morte del 19enne, la città sotto shock, tanti casi di giovani dell’Ennese che crollano

E’ il giorno del saluto quello di oggi in cui la città si stringe alla famiglia del 19enne trovato morto due giorni fa nella sua abitazione.

I funerali ed il cordoglio della città alla famiglia

I funerali si terranno nel pomeriggio di oggi, alle 15,30, nella chiesa di Montesalvo: tante le persone, tra familiari, amici e semplici conoscenti, che daranno l’ultimo saluto al ragazzo, scomparso, presumibilmente, con un drammatico gesto, secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine. Una vicenda che ha scioccato Enna, tantissime le testimonianze di vicinanza alla famiglia così come sono numerose le domande poste su questa catena di tragici eventi che vedono al centro i giovani.

Il caso Larimar

Uno dei casi più eclatanti è quello di Larimar Annaloro, la quindicenne di Piazza Armerina, trovata senza vita nel giardino di casa, per la cui morte la Procura di minori di Caltanissetta ipotizza l’istigazione al suicidio: dall’autopsia sul corpo senza vita della ragazzina, forse vittima di bullismo, maturato all’interno della sua scuola, sarebbe emerso che si è tolta la vita anche se la famiglia protende verso la tesi dell’omicidio.

La ragazza che si è lanciata dall’auto in corso

C’è stato, di recente, un altro inquietante episodio, quello di una giovane di Piazza Armerina, lanciatasi da un’auto in corsa dopo aver litigato con il suo fidanzato. Un gesto inspiegabile, non commisurato all’entità del battibecco ma anche su questo punto gli inquirenti dovranno fare luce.