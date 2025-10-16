Dramma ad Enna, giovane trovato in casa senza vita

Tragedia ad Enna Alta per la morte di un 19enne trovato senza vita nella sua abitazione. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri quando ad accorgersi del corpo senza vita del giovane sarebbe stato un parente che avrebbe provato a soccorrerlo, purtroppo per lui non c’era nulla da fare.

Gli accertamenti

Sul posto si è recato il personale del 118 che non ha potuto fare nulla, il cuore del ragazzo aveva cessato di battere. Sul caso, sono stati avviati gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine che stanno vagliando alcune ipotesi, tra cui quella drammatica del gesto estremo da parte del giovane ma la valutazione del medico legale potrebbe consentire di sciogliere tutti i nodi di questa drammatica vicenda.

La comunità è sgomenta

La notizia si è sparsa rapidamente in città, del resto il giovane era noto tra i suoi coetanei, che non si spiegano quello che è accaduto al 19enne.