Il palermitano Kristian Matranga a 10 anni vola all’Operà di Vienna

A 10 anni vive solo a Vienna alla ricerca del suo sogno: diventare un ballerino professionista. Il palermitano Kristian Manuel Matranga ha incominciato il suo percorso all’Accademia dell’Opéra di Stato di Vienna. Dopo numerose partecipazioni a concorsi internazionali, molti dei quali ha anche vinto, il ballerino di danza classica è stato notato dall’Accademia che gli ha proposto un’audizione. La sua presenza fisica ha incantato per bellezza ed eleganza. Sono state apprezzate la tecnica e la sua notevole sicurezza scenica. Sostenuta e superata la prova, Kristian, con l’entusiasmo di chi riesce già a vedere come potrà essere il suo futuro, con l’incoscienza anche dei suoi 10 anni e la tristezza anche, comprensibile di un bambino della sua età, che deve lasciare famiglia, amici e compagni di scuola, ha deciso di accettare la sfida. Mamma e papa, Manuela Di Martino e Giacomo Matranga, danzatori affermati nella realtà siciliana, che inevitabilmente gli hanno trasferito la passione, lo hanno aiutato a fare le valigie e mettendo a tacere malinconia e preoccupazioni e ingoiando lacrime e paure, legittime nel cuore di due genitori, lo hanno assecondato e sostenuto in questa avventura. Kristian è a Vienna dal 1° settembre e l’Accademia è diventata la sua casa. Lo aspetta un duro lavoro perché lì farà le scuole medie e superiori e contemporaneamente si perfezionerà nella danza. Gli verrà data una formazione professionale ma anche personale. Servono umiltà e spirito di sacrificio, ma anche determinazione e fiducia in sé stessi. E Kristian tutto questo ha già dimostrato di averlo.

“Sta imparando ad essere autonomo – dice orgoglioso e commosso papà Giacomo -. Siamo fieri e orgogliosi di lui. Si è impegnato tanto e, già così piccolo, sta cominciando a raccogliere i frutti di tanto lavoro. Balla da quando aveva poco più di 2 anni e si è sempre diviso tra scuola, allenamenti, corsi di inglese, tedesco e tutto il resto. Ci manca, facciamo fatica a respirare pensandolo tanto lontano, senza di noi, ma so che ce la farà e noi lo aiuteremo in tutti i modi a realizzare i suoi sogni”.





Luogo: Opera di Vienna, Opera di Vienna, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA