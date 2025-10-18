Rissa a colpi di spranghe a Enna, ai domiciliari

Gli agenti della Squadra mobile di Enna hanno eseguito l’ordine di arresto nei confronti di un uomo che sconterà la sua condanna nella sua abitazione. L’imputato, di cui non sono state fornite le generalità nonostante la condanna definitiva, è responsabile di rissa aggravata in concorso.

La vicenda

I fatti risalgono al 2018, quando l’uomo, insieme ad altre persone, rimase coinvolto in una furiosa rissa con spranghe in ferro avvenuta ad Enna e poi sedata dalla polizia. A seguito del provvedimento emesse dal Tribunale di Sorveglianza, i poliziotti della Squadra Mobile di Enna hanno rintracciato l’uomo e lo hanno condotto in Questura dove è stato formalizzato il provvedimento restrittivo. L’uomo è stato condotto nella sua abitazione