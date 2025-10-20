Ognissanti e commemorazione dei defunti, cambia la mobilità ad Enna

Cambio nella viabilità attorno all’area del cimitero in occasione della ricorrenza di Ognissanti e della commemorazione dei Defunti previsti nei giorni 1 e 2 Novembre. Il Comando della Polizia municipale di Enna ha firmato un’ordinanza.

Nei giorni 29, 30 e 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2025, dalle ore 07.00 alle ore 20.00 vigerà il divieto assoluto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, in ambo i lati della via S. Francesco d’Assisi, dall’intersezione con viale Diaz fino al piazzale M° Di Dio (ingresso principale Cimitero), ed in tutta la via Cappuccini.

Inoltre, ci sarà il senso unico di marcia in via delle Scienze – direzione via Aidone, dall’intersezione con il viale Diaz all’intersezione con via Giordano (che conduce all’ingresso secondario della GdF), eccetto i bus urbani e di linea e i veicoli di soccorso.

Confermato il divieto di fermata in ambo i lati di tutta la via delle Scienze, inoltre vigerà il divieto di accesso e di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, all’interno del Terminal arrivi e partenze SAIS di viale Diaz; il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, nella via Villarosa tratto compreso tra la via Aidone e il viale Diaz; divieto assoluto di sosta con rimozione forzata per tutti gli autobus ed i mezzi pesanti in tutto il piazzale M° Di Dio, antistante l’ingresso principale del Cimitero, e nel piazzale B. Angelico, riservando il piazzale M° Di Dio alla sosta per disabili, muniti di apposito contrassegno, lungo il lato ringhiera, e il lato sx dell’ingresso principale, riservando la parte centrale del piazzale e lato prospiciente il muretto alla sosta libera

Sarà istituita un’area di sosta per soggetti diversamente abili nel piazzale B. Angelico, lungo il lato sovrastante la via dei Cappuccini, successiva al posteggio del venditore di fiori

I visitatori potranno fruire dei parcheggi situati davanti gli ingressi secondari del Cimitero, nel piazzale B. Angelico, e nel piazzale M° Di Dio fino al totale esaurimento dei posti auto negli stessi.

Nella stessa ordinanza, si evidenzia che nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre, dalle ore 07.00 alle ore 20.00 saranno previsti: due stalli di sosta per lo stazionamento delle ambulanze, di cui uno antistante l’ingresso principale lato dx del Cimitero (Protezione Civile) ed uno antistante il piazzale B. Angelico (CRI); il divieto di sosta nel p.le M° Di Dio – lato muro SAIS per consentirvi il posizionamento dei WC chimici.

Inoltre, nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre, dalle ore 07.00 alle ore 20.00 saranno previsti: 2 stalli di sosta per lo stazionamento delle ambulanze, di cui uno antistante l’ingresso principale lato dx del Cimitero (Protezione Civile) ed uno antistante il piazzale B. Angelico (CRI); il divieto di sosta nel p.le M° Di Dio – lato muro SAIS per consentirvi il posizionamento dei WC chimici.



