Scardilli nuovo assessore ai Lavori pubblici di Gagliano

È stato nominato il nuovo assessore ai Lavori pubblici, edilizia e urbanistica del Comune di Gagliano.

Chi è il nuovo assessore

E’ Antonio Scardilli, 57 anni, coordinatore infermieristico e delle attività sanitarie al Pronto soccorso di Leonforte e volontario della Misericordia. Già consigliere comunale con il gruppo Cambiamo Gagliano, succede al dimissionario Giuseppe Candito, le cui dimissioni erano giunte a luglio scorso per motivi personali.

Scardilli: “A disposizione del paese”

Scardilli commenta così il suo nuovo incarico: “Mi metto a disposizione del paese perché chiamato a questa funzione e, con senso di responsabilità, accetto l’incarico. Metto le mie capacità e le mie competenze a disposizione dei gaglianesi cercando di fare del mio meglio”.

Le altre sue deleghe riguardano: traffico urbano, trasporti, viabilità rurale, gestione e manutenzione del patrimonio, pubblica illuminazione, manutenzione degli impianti sportivi, servizi cimiteriali, centro storico, mobilità sostenibile, verde pubblico, arredo urbano, politica energetica e transizione ecologica.

Il sindaco: “Nome previsto per la rotazione”

Il sindaco Giuseppe Baldi, dal canto suo, afferma: “Ho deciso di nominare Scardilli perché il suo nome era già previsto per la rotazione degli assessori, ma anche perché persona in gamba, che ha sempre dimostrato di essere attento alle esigenza del paese e alle sue vicissitudini. Saprà dare il suo valido contributo al nostro paese”.