Lavori di recupero della Rocca, 7,5 milioni di euro a Gagliano

È stato pubblicato il decreto di finanziamento per 7,5 milioni e mezzo di euro per i lavori di recupero, valorizzazione e completamento della Rocca, a Gagliano.

Il finanziamento

Ad annunciarlo il sindaco Giuseppe Baldi tramite una nota con la quale considera storica per Gagliano la data di ieri. Da decenni si attende infatti il completamento dei lavori per rendere accessibile il monumento più importante di Gagliano. Con decreto n.5280/2025 il Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha reso ufficiale l’approvazione e il finanziamento del progetto per i lavori di recupero, valorizzazione e completamento della Rocca, dando così forma e sostanza al sogno dei gaglianesi.

“E’ stato un lungo iter – afferma il sindaco – partito dalla precedente amministrazione e consolidato con l’attuale nel solco della continuità. La Rocca, baluardo di difesa, una volta completata sarà senza dubbio motivo di riscatto per il nostro territorio perché ci consentirà di parlare di borgo con maggiore consapevolezza e di intensificare il già massiccio impegno messo in campo per la viabilità. Ci consentirà inoltre di adottare un Piano urbanistico generale che attorno ad essa trova le principali motivazioni paesaggistiche e urbanistiche da mettere a disposizione dei nostri concittadini. Sarà anche il marchio pienamente spendibile per le nostre eccellenze produttive, per le attività commerciali, per le associazioni, per le scuole, per gli eventi e per la nostra identità”.

I fondi di coesione

Questo finanziamento è reso possibile grazie ai fondi della Coesione messi a disposizione della Sicilia, per questo il sindaco ringrazia il governo nazionale e quello regionale che ha accolto le richieste, ma anche l’Assessorato dei Beni Culturali e, tra gli altri, il Soprintendente Di Franco, con il quale è stato sottoscritto un rapporto di partenariato.