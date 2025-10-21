Bongiorno nuovo assessore alla Pianificazione territoriale di Calascibetta

Carmen Bongiorno (Movimento civico) è il nuovo assessore alla Pianificazione territoriale del comune di Calascibetta. Sostituisce Francesco Lo Vetri (Movimento civico), che ricoprirà la carica di solo Consigliere comunale.

Le deleghe

Tra gli scranni del Consesso civico siederà anche il neo assessore Bongiorno. Oltre alla Pianificazione territoriale, al nuovo assessore sono state assegnate le seguenti deleghe: Decoro e Rigenerazione urbana; Politiche di Coesione territoriale e PNRR; Gemellaggio; Strategie aree intere; Edilizia residenziale pubblica; Fiere; Mercati; Prevenzione randagismo e cura animali d’affezione e Servizio idrico integrato.

Auguri di buon lavoro sono stati rivolti a Carmen Bongiorno dai colleghi Daniele La Paglia, Francesco Di Bilio e Maria Rita Speciale, dal sindaco Piero Capizzi e dal presidente del consiglio Salvatore Cucci.